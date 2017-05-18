На Ставрополье девочка обожгла рот фруктовым соком

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Двое взрослых и четырехлетняя девочка получили химические ожоги после употребления фруктового сока в Буденновске. Ребенок госпитализирован. Следователи инициировали проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ставропольские следователи начали проверку после того, как четырехлетняя девочка получила химический ожог ротовой полости после употребления сока. Об этом говорится в сообщении на сайте СК по региону.

Инцидент произошел 15 мая в городе Буденновск. Сок также попробовали дедушка и хозяин магазина, в котором его купили. Мужчины получили аналогичные травмы. Девочка госпитализирована в больницу.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения комплекса проверочных действий будет принято процессуальное решение.

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