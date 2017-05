Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич опровергла информацию о своей смерти. Об этом сообщил портал РБК со ссылкой на писательницу.

Ранее о смерти белорусской писательницы сообщила министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.

A terrible news. Svetlana Alexievich dies. No details.

"Ужасные новости. Светлана Алексиевич умерла. Подробностей нет", - написала она в своем Twitter.

Позднее на странице в Twitter появилось сообщение, что учетная запись не принадлежит министру культуры Франции.

This account is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti