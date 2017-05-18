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Белорусская писательница Светлана Алексиевич опровергла информацию о своей смерти. Ранее французский министр культуры Франсуаз Ниссен, сообщила, что лауреат нобелевской премии скончалась во Франции, не уточнив подробностей.

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич опровергла информацию о своей смерти. Об этом сообщил портал РБК со ссылкой на писательницу.

Ранее о смерти белорусской писательницы сообщила министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.

A terrible news. Svetlana Alexievich dies. No details. — Françoise Nyssen (@NyssenCulture) 18 мая 2017 г.

"Ужасные новости. Светлана Алексиевич умерла. Подробностей нет", - написала она в своем Twitter.

Позднее на странице в Twitter появилось сообщение, что учетная запись не принадлежит министру культуры Франции.

This account is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti — Françoise Nyssen (@NyssenCulture) 18 мая 2017 г.

"Эта учетная запись - подделка, созданная итальянским журналистом Томмассо Дебендетти", - говорится в сообщении.

Дебендетти получил славу благодаря своим не всегда веселым розыгрышам в интернете. Он начал свою карьеру с фейковых интервью, в том числе с такими известными личностями как Михаил Горбачев, Далай-лама и папа Бенедикт XVI. Его материалы годами печатались в региональных итальянских изданиях. С 2011 года он начал создавать фальшивые аккаунты влиятельных персон в Twitter, распространяя фейковые новости. В 2012 году он умудрился спровоцировать рост цен на нефть, сообщив о смерти президента Сирии Башара Асада.