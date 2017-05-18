Российских врачей могут обязать снимать операции на видео

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Врачей хотят обязать фиксировать на видео проведение операций. Законопроект будет рассмотрен на заседании думского комитета по охране здоровья 18 мая. Один из авторов инициативы Олег Нилов объяснил, что это поможет бороться с неправомерными действиями медиков во время операций. Правительство не поддерживает проект.

Врачей могут обязать фиксировать проведение операций на видео. Инициативу депутатов Госдумы рассмотрят 18 мая на заседании комитета по охране здоровья.

Один из авторов законопроекта, зампред фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов пояснил "Парламентской газете", что это поможет бороться с неправомерными действиями медицинских работников во время операций.

Депутат считает, что к обсуждению законопроекта необходимо подключить не только врачей и чиновников, но и юристов, которые имеют опыт в защите прав пациентов.

"У граждан есть право на видеофиксацию того, что с ними происходит, когда они под наркозом и когда не может быть рядом близких", - заявил Нилов, напомнив, что во многих странах такая практика закреплена законодательно.

Правительство дало отрицательный отзыв, мотивировав это недостатком средств в бюджете. Кроме того, власти считают, что проект не в полной мере соотносится с законом "О персональных данных".

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