Морпехи США замерзли на учениях возле российской границы

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Американские военнослужащие замерзли во время учений на российско-норвежской границе. Новое арктическое обмундирование не выдержало 40-градусные морозы.

Около 200 морских пехотинцев США замерзли во время учений на российско-норвежской границе из-за некачественного обмундирования, об этом пишет Defense News.

Во время испытаний выяснилось, что новое арктическое обмундирование не выдерживает холода ниже минус 45 градусов, а изготовители не учли тот факт, что исходящая от тела влага может замерзнуть в слоях одежды.

На учениях американские военные столкнулись и с другими проблемами: на холоде не расстегивалась молния, выпадали ботинки из креплений, трескались рюкзаки, расходилась по швам одежда.

Учения Joint Viking 2017 проходили в начале марта в норвежской провинции Финнмарк, находящейся за полярным кругом.

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