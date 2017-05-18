Морпехи США замерзли на учениях возле российской границы
Американские военнослужащие замерзли во время учений на российско-норвежской границе. Новое арктическое обмундирование не выдержало 40-градусные морозы.
Около 200 морских пехотинцев США замерзли во время учений на российско-норвежской границе из-за некачественного обмундирования, об этом пишет Defense News.
���� #MonochromeMonday: @USArmy @USMC @RoyalNavy & @NorwegianArmy conducting winter warfare training in preparation for #JointViking pic.twitter.com/QiySirWolN— U.S. Army Europe (@USArmyEurope) 6 марта 2017 г.
Во время испытаний выяснилось, что новое арктическое обмундирование не выдерживает холода ниже минус 45 градусов, а изготовители не учли тот факт, что исходящая от тела влага может замерзнуть в слоях одежды.
На учениях американские военные столкнулись и с другими проблемами: на холоде не расстегивалась молния, выпадали ботинки из креплений, трескались рюкзаки, расходилась по швам одежда.
Учения Joint Viking 2017 проходили в начале марта в норвежской провинции Финнмарк, находящейся за полярным кругом.
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