Зюганов анонсировал кадровые изменения в КПРФ

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На предстоящем съезде КПРФ предполагается усилить исполнительные структуры партии. Об этом заявил лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов.

Развитие КПРФ обсудили на пресс-конференции в Москве. Она посвящена предстоящему съезду партии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Среди главных тем - вопросы внутренней политики. В прошлом году партия подготовила программу "10 шагов к достойной жизни". Она остаётся приоритетной и сейчас. По словам Геннадия Зюганова, фундаментом социально-экономических преобразований в стране должен стать мощный государственный сектор. Так, партия выступает за национализацию стратегических отраслей экономики и контроль над банковской системой.

"Мы предлагаем эти варианты. И поэтому в ближайшие месяцы эта программа будет центром внимания. Почему мы ее и за неделю до съезда официально печатаем и вам ее представляем. Мы должны найти умное, демократически зрелое, ответственное, эффективное и конструктивное решение", - заявил лидер коммунистов.

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