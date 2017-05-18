Против МНПЗ возбуждено административное дело после выбросов в Капотне

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Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении Московского НПЗ. Проверка на предмет загрязнения воздуха затронет и ряд других московских предприятий, сообщил глава Минприроды Сергей Донской. "Мосэкомониторинг" с 14 мая несколько раз регистрировал превышение норм выбросов сероводорода в Капотне.

Росприроднадзор возбудил административное дело по факту загрязнения воздуха в столичном районе Капотня. Ведомство примет решение о дальнейшей работе Московского нефтеперерабатывающего завода, передает ТАСС.

Как выяснилось в ходе проверки, у МНПЗ не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов. Кроме того, Росприроднадзор настаивает на необходимости разработки заводом планов поэтапного сокращения выбросов, в том числе по сероводороду. Результаты всех анализов подготовят до 19 мая.

"Пока проверили только Московский НПЗ, но надо расширять сферу. Проверять надо всех, кто мог бы выбросить сероводород. Здесь есть и другие организации", - заявил глава Минприроды Сергей Донской.

"Мосэкомониторинг" с 14 мая несколько раз регистрировал превышение норм выбросов сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы. 17 мая датчик автоматической станции зафиксировал превышение уровня ПДК сероводорода в 51 раз. 18 мая была превышена норма по диоксиду серы.

Ранее прокуратура Москвы, Росприроднадзор и Роспотребнадзор отчитались, что проводят проверку на Московском нефтеперерабатывающем заводе после сообщения о выбросах. В то же время в МЧС и самом заводе заявили, что обстановка в Капотне спокойная.

С 14 мая МНПЗ прекратил прием нефти и сдачу продукции из-за продолжения пуско-наладочных работ после завершения ремонта. Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин заявил, что МНПЗ прекратил работу из-за нештатной ситуации. При этом в МНПЗ утверждали, что нештатной ситуации не было. В среду пресс-служба предприятия сообщила, что завод "Газпром нефти" начал принимать нефть из системы "Транснефти", а 14-16 мая выпуск нефтепродуктов осуществлялся по плану.

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