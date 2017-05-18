Московских призывников торжественно проводили в армию

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В столице прошла традиционная акция "Москвичи на службе России". Для призывников устроили военное шоу, после которого они отправились в свои воинские части.

В столице прошла традиционная акция "Москвичи на службе России". Об этом сообщает "ТВ Центр".

В фойе киноконцертного зала правительства Москвы для призывников показали военное шоу. Будущие солдаты могли принять непосредственное участие. Например, на скорость облачиться в костюм химзащиты или сразиться на мечах с профессионалами клубов военно-исторической реконструкции. Было разыграно и звание самого сильного призывника Москвы на соревнованиях по армрестлингу и гиревому спорту.

После шоу всех пригласили на праздничный концерт, а прямо из зала призывники отправились в свои воинские части.

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