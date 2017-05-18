На Сретенке в ходе раскопок нашли старинный некрополь и руины церкви

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Некрополь XVII века и руины старой церкви найдены на Сретенке во время археологических раскопок. На этой улице скоро начнется благоустройство по программе "Моя улица". Но пока специалисты по древностям делают здесь свои открытия.

В XVII веке здесь, на Сретенке, жили пушкари - артиллеристы. Люди состоятельные. На собственные сбережения возвели прекрасную церковь. В начале XX века её взорвали вместе с фундаментом. Поводом стал донос: мол, отдых и покой трудящихся нарушает колокольный звон. После взрыва на этом месте возвели школу.

Обо всем этом прекрасно знали и историки, и археологи. Поначалу к прокладке здесь коммуникаций отнеслись спокойно, никаких сюрпризов не ждали. Но в рамках программы "Моя улица" приехали на место и были шокированы. Оказалось, что сохранилась часть фундамента знаменитого взорванного храма. А также остатки кладки древних лавок, сооруженных пушкарями 300 лет назад. Сделать сенсационную находку помог камень из древнего некрополя, передает "ТВ Центр".

"Они взяли одну могильную плиту и положили внутрь кладки. Она всегда была под землей. Её никогда не было видно. Поэтому она и сохранилась", - рассказал археолог Александр Балашов.

Слобода за несколько веков неоднократно перестраивалась. Пережила грабежи и пожары. Сейчас по культурным слоям, открывшимся благодаря строительным работам, можно узнать историю Москвы.

Здесь удалось найти немало интереснейших артефактов. Печной изразец, множество монет. От торговых лавок, которые здесь возвели пушкари, осталась домашняя утварь.

Программа "Моя улица" продолжается. Археологи - в предвкушении. Каждый день они ждут новых открытий.

Ольга Стрельцова, Александр Медведев, "ТВ Центр", Москва.

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