Банду "пеших автоподставщиков" задержали в Москве

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В Москве разыскивают мужчину, который бросается под колёса иномарки и пытается затем получить с водителя деньги за якобы полученные травмы. Страдает талантливо, но недолго. Когда понимает, что в машине есть видеорегистратор, сбегает.

Михаил Струценко привык делиться на своей страничке в социальных сетях сугубо профессиональной информацией. Посты на медицинскую тематику отклики находили, но никогда не собирали такого количества лайков, как видео, выложенное в начале неделе. Размещал для друзей, в итоге - сотни тысяч просмотров, а счет комментариям мужчина и вовсе потерял. В главной роли - человек, внезапно бросающийся Михаилу под колеса, передает "ТВ Центр".

"Когда вышел, вижу, что человек лежит как-то очень театрально. Я до него не дотронулся, а он лежит. Смотрю на него - он начал уже открывать глаза, прищуриваться. Сразу стало все понятно", - рассказывает Михаил.

Благо в машине работал видеорегистратор - он-то и зафиксировал все театральные потуги горе-актера. На кадрах видно, что машина едет на зеленый свет, когда вдруг на дорогу резко выбегает человек. Причем ложится под колеса он аккуратно и почему-то далеко от самой машины. А потом спокойно уходит с проезжей части, даже не вступая ни с кем в конфликт.

Такие спектакли ежедневно происходят по всему городу. Вариации зависят от фантазии и актерского мастерства злоумышленников. Только вот роль злодея в этом сценарии всегда отводится ни о чём не подозревающему водителю. Найдутся даже подставные свидетели.

Такую банду артистов задержали накануне. Они демонстрировали на дорогах столицы фокус с часами. Четко распределив роли, имитировали наезд на пешехода. Затем показывали реплику часов одной из известных фирм, якобы звонили в магазин и уточняли размер ущерба. После фиктивного разговора объявляли сумму - 300 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Вины своей задержанные не признают. Говорят, что деньги якобы получены честным путем.

Кажется, что мошенники выпускники не только актерских школ, но и каскадерских. Если будет нужно, элегантно запрыгнут и на лобовое стекло. В большинстве своем люди даже не догадываются, что их снимает скрытая камера. Поэтому действуют подчас весьма нагло.

"Если они понимают, что вы то самое слабое звено, то тут начинается "вот надо человека немедленно в больницу, надо ему немедленно на лечение дать сто тысяч миллионов". Все, вы попали. Самое главное - не поддаваться на провокацию. Вызывать полицию, ну а там уже дальше, когда приедет полиция, будут разбираться", - советует автоэксперт Игорь Моржаретто.

Слово "полиция" в таких случаях главный оберег. Обычно мошенники, заслышав угрозы обратиться в правоохранительные органы, тут же выздоравливают и сбегают.

Ну а Михаил не устает радоваться, что видеорегистратор он все-таки купил и в тот день он был включен - сослужил ему неплохую службу. Записи вместе с заявлением уже переданы в правоохранительные органы.

Александра Сергомасова, Иван Перминов, Валерий Белинский. "ТВ Центр".