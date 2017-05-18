Силуанов прогнозирует восстановление Резервного фонда в 2018 году

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что восстановление Резервного фонда начнется в следующем году. Глава Минфина напомнил, что согласно бюджету фонд будет полностью истрачен в 2017 году. Его восстановление предусмотрено поправками в бюджет.

Восстановление Резервного фонда начнется в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова.

Он напомнил, что в текущем году, согласно бюджету, Резервный фонд будет истрачен полностью. Начнется использование средств Фонда национального благосостояния.

"Тем не менее в поправках в закон о бюджете мы предусматриваем восстановление средств Резервного фонда, но это будет происходить в следующем году", - пояснил Силуанов.

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