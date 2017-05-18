В Кремле отреагировали на назначение в США спецпрокурора по России

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал внутренним делом США назначение спецпрокурора по расследованию подозрений о вмешательстве России в американские президентские выборы.

В Кремле назвали внутренним делом США назначение спецпрокурора по расследованию "российского следа" на американских выборах, передает "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предпочел не делать спешных выводов относительно того, повлияет ли новое назначение на предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Мы не знаем (может ли сказаться назначение Мюллера на подготовке встречи Путина с Трампом - прим.ред.), мы же не можем говорить за американских коллег. Это какие-то внутриамериканские процессы, здесь нечего комментировать", - сказал он.

Ранее Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для расследования подозрений о вмешательстве России в американские президентские выборы.

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