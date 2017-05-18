Пенсионерка из Сибири научилась зарабатывать на Counter-Strike и Minecraft

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59-летняя жительница Новосибирской области Анна Сандалова зарабатывает деньги во время стримов популярных компьютерных игр. На ее канал в одном из сервисов онлайн-трансляций подписаны более 40 тысяч человек.

Пенсионерка из Новосибирской области Анна Сандалова научилась зарабатывать на компьютерных играх. Об этом сообщает "МИР 24". 59-летняя женщина делает стримы Minecraft и Counter-Strike. Всю прибыль, а это десятки тысяч рублей, она тратит на подарки внукам.

На ее канал "Баба Аня" в популярном сервисе онлайн-трансляций подписаны 42 тысячи человек. По словам пенсионерки, она подсела на компьютерные игры, "доигрывая" за внуками. При этом женщина призналась, что ей нравятся все компьютерные игры.

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