В России за два дня продаж раскупили все Nokia 3310

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В России отмечен ажиотажный спрос на телефоны обновленной модели Nokia 3310. Они поступили в продажу два дня назад. При этом для кнопочного телефона стоимость Nokia 3310 является довольно высокой и составляет 3990 рублей. По словам представителей торговых сетей, в скором времени они ликвидируют нехватку товара.

Специалисты отметили в России ажиотажный спрос на телефоны обновленной модели Nokia 3310, которые поступили в продажу 16 мая. Об этом сообщает "Русская планета".

При этом для кнопочного телефона стоимость Nokia 3310 является довольно высокой и составляет 3990 рублей. Широкий спрос на данную модель спровоцировал дефицит на рынке. По словам представителей торговых сетей, в скором времени они ликвидируют нехватку товара.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи ремейка "неубиваемой" Nokia 3310. Новинка оснащена 2-мегапиксельной камерой, MicroSD-слотом и MP3-плеером. Аппарат может работать почти сутки в режиме разговора и месяц в режиме ожидания, как это было и с предыдущей версией Nokia 3310. Телефон доступен в четырех цветах: глянцевых красном и желтом, а также матовых сером и синем.

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