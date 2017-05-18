Плотницкий предложил создать Союз Непризнанных Государств

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Лидер ЛНР Игорь Плотницкий призвал создать Союз Непризнанных Государств. По его словам, ничего не мешает таким территориальным образованиям объединиться и решать свои экономические, а также политические задачи вместе.

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил о необходимости создать Союз Непризнанных Государств (СНГ). По его словам, такой шаг поможет решить экономические и политические проблемы непризнанных территориальных образований, передает агентство "Новороссия".

Плотницкий отметил, что в условиях, когда такие государства живут "по одному", существовать действительно непросто. Лидер ЛНР подчеркнул, что ничего не мешает непризнанным государствам объединиться и решать свои экономические, а также политические задачи.

По его словам, жизнь не заканчивается для республик Донбасса из-за того факта, что их не признали. "Мы живем и работаем, и процветаем. Так давайте, возможно, сделаем один простой принцип – объединим наши усилия. Никто нам кроме нас самих на данный момент не будет помогать или не хочет помогать Так давайте помогать друг другу", - отметил Плотницкий.

Накануне Игорь Плотницкий заявил, что регион может вернуться в состав Украины только если киевские власти будут пророссийскими. С тем режимом, который установился в стране сейчас, по словам главы ЛНР, ни о каком возвращении не может быть и речи.