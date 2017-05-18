Китай обнаружил заменитель нефти и газа

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Впервые в истории с океанического дна добыт "горючий лед", который в будущем может стать заменителем нефти и газа. Такого успеха добились китайские нефтяники. Согласно данным специалистов, один кубический метр такого вещества эквивалентен 160 кубометрам природного газа в парообразном состоянии.

Нефтяники из Китая впервые в истории добыли со дна Южно-Китайского моря "горючий лед". Так назвали соединение воды и природного газа, которое превратилось в кристаллическое вещество под высоким давлением и воздействием низких температур. Как передает ТАСС, это вещество способно в будущем заменить нефть и газ.

Образцы удалось поднять с глубины более 1,2 километра. 200-метровая подводная скважина находилась в 285 километрах к юго-востоку от Гонконга. По словам участников проекта, один кубический метр такого вещества эквивалентен 160 кубометрам природного газа в парообразном состоянии. Таким образом, на 100 литрах газа автомобиль может проехать 300 километров, а на 100 литрах "горючего льда" - 50 тысяч километров.

Как сказал заместитель главного инженера Управления геологических исследований КНР Е Цзяньлан, уже добыто 120 кубометров этого энергоносителя. Содержание метана в нем составляет 99,5%.

По словам заместителя Управления геологических исследований министерства земельных и природных ресурсов Китая Ли Цзиньфа, КНР заняла передовые позиции по добыче "горючего льда". Он добавил, что это будет таким же крупным событием, как произошедшая в США сланцевая революция. Цзиньфа отметил, что методы использования энергии в будущем претерпят трансформацию.