Путин провел первый телефонный разговор с Макроном

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Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Эммануэлем Макроном поздравил его с вступлением в должность президента Франции. Лидеры условились совместно работать по актуальным вопросам, включая борьбу с терроризмом и украинский кризис. Также Путин и Макрон обсудили возможность личных контактов.

В четверг Владимир Путин провел первый телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин поздравил его со вступлением в должность и формированием нового кабинета министров.

Стороны условились совместно работать по важным международным вопросам. "Подчеркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" по урегулированию внутриукраинского кризиса на основе минских соглашений", - говорится в сообщении Кремля. Также Путин о Макрон обсудили совместную борьбу с терроризмом.

Лидеры подтвердили готовность развивать отношения и обсудили возможность предстоящих личных встреч.

14 мая Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции. Церемония инаугурации восьмого президента страны прошла в Елисейском дворце. Накануне новый лидер Пятой республики сформировал правительство.

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