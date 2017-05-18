Россия негативно относится к идее создания альянса в Персидском заливе

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия негативно относится к инициативе США по созданию альянса в Персидском заливе. По его словам, российская сторона в целом негативно относится к решению вопросов международной безопасности узкими военно-политическими блоками.

Россия негативно относится к идее США создать альянс в Персидском заливе. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Вы знаете наше негативное отношение в принципе к тому, чтобы вопросы международной безопасности, которые касаются всех, решать через узкие, закрытые военно-политические блоки", - сказал министр на совместной пресс-конференции с кипрским коллегой Иоаннисом Касулидисом.

Ранее источники в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен в ходе своей первой поездки на Ближний Восток убедить страны Персидского залива сформировать в регионе аналогичный НАТО альянс.

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