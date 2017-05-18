Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся 22 мая

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Профилактические отключения горячей воды в столице начнутся 22 мая. Плановыми работами будет охвачена 71 тысяча зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов. Ранее сообщалось, что график отключения горячей воды перенесли из-за затянувшихся холодов.

Профилактические отключения горячей воды в жилых домах и объектах социальной сферы в столице начнутся 22 мая. Об этом сообщается на сайте ПАО "МОЭК".

"Профилактические отключения горячей воды у потребителей, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, начнутся 22 мая", - говорится в сообщении.

На сайте "МОЭК" запущен информационный сервис, с помощью которого москвичи могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ по своему адресу жительства.

Ранее сообщалось, что график отключения горячей воды в московских домах перенесли из-за затянувшихся холодов. Профилактическими работами будет охвачена 71 тысяча зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа 2017 года.

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