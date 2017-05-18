15:48, 18 мая 2017

В пробе тяжелоатлета Харченко нашли допинг

Теги:  Спорт  россия  допинг

Запрещенный препарат был обнаружен в допинг-пробе российского штангиста Виктора Харченко. Россиянин временно отстранен от соревнований.

В допинг-пробе российского штангиста Виктора Харченко нашли дегидрохлорметилтестостерон. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики.

Россиянина временно отстранили от соревнований.

Ранее российские легкоатлеты Юлия Чермошанская, Анна Омарова и Сослан Цирихов добровольно признались в употреблении допинга.

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