В пробе тяжелоатлета Харченко нашли допинг
Запрещенный препарат был обнаружен в допинг-пробе российского штангиста Виктора Харченко. Россиянин временно отстранен от соревнований.
В допинг-пробе российского штангиста Виктора Харченко нашли дегидрохлорметилтестостерон. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики.
Россиянина временно отстранили от соревнований.
Ранее российские легкоатлеты Юлия Чермошанская, Анна Омарова и Сослан Цирихов добровольно признались в употреблении допинга.
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