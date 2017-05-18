Седьмому фигуранту дела о теракте в Петербурге предъявлено обвинение

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СКР предъявил обвинение еще одному фигуранту уголовного дела о теракте в петербургском метро. По данным следствия, Мухамадюсуп Эрматов причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ. Также подтверждена его связь с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым.

Следственный комитет России предъявил обвинение еще одному фигуранту уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте СКР.

"Обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Совершение террористического акта" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств" предъявлено Мухамадюсупу Эрматову, проживающему в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

По данным следствия, он причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ. Следователями также подтверждена его связь с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым. Свою вину Эрматов признал частично.

Ранее СКР предъявил обвинение по аналогичным статьям Сайфилле Хакимову, Бахраму Эргашеву, Дилмуроду Муидинову, Ибрагимжону Эрматову, Аъзамжону Махмудову и Махамадюсуфу Мирзаалимову. Всего же в настоящее время по уголовному делу проходит 11 фигурантов.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля. Бомбу взорвал террорист-смертник Акбаржон Джалилов. В результате взрыва погибли 16 человек. Всего по делу арестованы 11 человек, в том числе предполагаемый организатор Аброр Азимов. С ним Джалилов связывался непосредственно перед взрывом.

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