Песков заявил о недопустимости нарушения интересов РПЦ на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми действия, которые ведут к нарушениям интересов РПЦ на Украине. Так он прокомментировал рассмотрение в Верховной Раде законопроекта о статусе Украинской Православной церкви Московского патриархата.

Действия, которые ведут к нарушениям интересов РПЦ на Украине, недопустимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты напомнили представителю Кремля о том, что в Верховной Раде было отложено рассмотрение законопроекта о статусе Украинской Православной церкви Московского патриархата. В связи с этим у Пескова спросили, как в Кремле расценивают этот документ, и будут ли вмешиваться в ситуацию в случае, если он будет принят, передает "Интерфакс".

"Безусловно, это чрезвычайно болезненный вопрос для прихожан Русской Православной церкви и, безусловно, мы считаем недопустимым какие-либо действия, которые нарушали бы интересы Русской Православной церкви на Украине", - отметил Песков.

Ранее 18 мая украинские верующие устроили молебен у стен Верховной Рады. Депутаты украинского парламента планировали рассмотреть два законопроекта, которые могут привести к запрету деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата в стране. Тем не менее, этот вопрос был снят с повестки дня.