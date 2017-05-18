Май 2017 года в Москве стал самым холодным с начала века

Теги: Общество погода москва

Средняя температура за первые 17 дней мая составила плюс 8,5 градусов. Это самый низкий показатель с начала XXI века.

Май 2017 года в Москве стал самым холодным в XXI веке. Средняя температура за первые 17 дней месяца составила плюс 8,5 градусов.

"Май с температурой плюс 8,5 градусов и ниже отмечался всего шесть раз, в последний раз - в 1980 году. То есть, на сегодняшний день, подобных холодов в последнем месяце весны не отмечалось 36 лет. В этом столетии май 2017 года пока остается самым холодным", - отмечается в сообщении столичного Метеобюро.

Самым холодным в истории метеонаблюдений считается май 1918 года, когда средняя температура воздуха составила плюс 6,4 градуса.

Как сообщили в Гидрометцентре, погода в предстоящие выходные в Москве будет нестабильной, после тепла ожидается небольшое похолодание.

К понедельнику, 22 мая, дожди прекратятся, но температура воздуха останется невысокой - около 2-7 градусов ночью и 13-18 градусов днем. Во вторник ночью температура опустится до нуля - плюс 5 градусов, зато днем потеплеет до 15-20 градусов.

Читайте также:

Систему отопления в Москве начнут отключать с 18 мая

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся 22 мая