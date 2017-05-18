В Сети появилось видео момента взрыва газа в Волгограде
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В интернете появилась видеозапись момента взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, в результате чего обрушился целый подъезд. Этот инцидент зафиксировал видеорегистратор находящейся неподалеку машины.
Видеорегистратор находящейся неподалеку машины зафиксировал момент взрыва газа в жилом доме в Волгограде. В интернете появилась видеозапись данного происшествия.
Взрыв на Университетском проспекте в Волгограде произошел 16 мая. Причиной происшествия стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу. Работы выполняла компания, не имевшая на них разрешения. В результате инцидента погибли четыре человека и еще 11 пострадали.
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