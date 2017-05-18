Солиста "Би-2" оштрафовали на 3 тыс. рублей за марихуану на стадионе

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Тушинский районный суд Москвы оштрафовал солиста рок-группы "Би-2" Егора Бортника на три тысячи рублей. Ранее его задержали на стадионе "Открытие арена" с пакетом марихуаны.

Солист рок-группы "Би-2" Егор Бортник оштрафован на три тысячи рублей после того, как был задержан на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной. Такое решение, как передает ТАСС, принял Тушинский районный суд столицы.

Бортник был признан виновным по статье КоАП России "Нарушение зрителем правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований". Она предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от трех до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от шести месяцев до трех лет.

Накануне, 17 мая, стало известно, что полиция задержала солиста группы "Би-2" Егора Бортника, известного, как Лева. Это произошло на стадионе "Открытие Арена" во время матча между московским "Спартаком" и грозненским "Тереком". Его заподозрили в хранении марихуаны.