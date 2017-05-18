Путин: к концу года доля современного вооружения в ВКС составит 68%

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К концу 2017 года доля современного вооружения Воздушно-космических сил России должна составить 68%. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе очередного совещания с руководящим составом Минобороны и оборонно-промышленного комплекса.

Владимир Путин провёл в четверг очередное, третье на этой неделе, совещание с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса страны. Было продолжено обсуждение проекта госпрограммы вооружения на 2018-2025-ый годы, а также текущего состояния и перспектив развития Воздушно-космических сил, Военно-морского флота и Ракетных войск стратегического назначения, передает "ТВ Центр".

Президент отметил, что на вооружение Воздушно-космических сил продолжают поступать новые самолёты и вертолёты, средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также космическая техника военного назначения. Доля современных образцов вооружения в ВКС сейчас доведена до 66 процентов, а к концу этого года должна еще возрасти и составить 68 процентов. Продолжается и поэтапное обновление Военно-морского флота.

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