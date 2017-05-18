Верующие провели митинг у здания Верховной Рады

Теги: Украина церковь православие

Праведный гнев миллионов украинцев вызвала возмутительная инициатива депутатов Верховной рады закрепить законодательно государственное регулирование религиозной сферы страны. Тысячи людей собрались у здания парламента в знак протеста против принятия скандального законопроекта. Речь идет о наделении светских властей правом назначать священнослужителей вопреки конституции и церковным уставам. Кроме того, документ предполагает возможность запрета неугодных духовных организаций.

Кадры, которые даже представить трудно в любой мало-мальски цивилизованной стране. Под главным законодательным органом Украины - Верховной Радой - люди вынуждены отстаивать закрепленное в Конституции право, передает "ТВ Центр". Право на свободу вероисповедания.

"Законы, которые хотят рассматривать сегодня депутаты, могут привести к тому, что мою родную церковь заберет другая конфессия. Законными станут рейдерские захваты храмов!" – возмущается участник молебна Серге.

Скандальных законопроектов - два. И оба призваны серьезно осложнить жизнь крупнейшей в стране конфессии - Украинской православной церкви Московского патриархата. Один предполагает назначение митрополитов и епископов исключительно по согласованию с киевской властью. То есть зачистку клира от тех, кто не готов поддерживать националистические идеи. Второй предоставляет прихожанам право менять юрисдикцию религиозных общин. Это как раз и легализует захват храмов. Что в последнее время и без того происходит на Украине повсеместно.

Радикалы бросаются на людей с кулаками, выбивают алтарные двери, рубят иконы. Тревожные сообщения приходят из Тернопольской, Одесской, Хмельницкой областей. Везде требование одно: передать приход из подчинения канонического Московского патриархата - раскольническому Киевскому.

"В течение трех лет было захвачено более 46 храмов таким вот образом. Но эти все захваты были незаконны, и суды потихоньку отматывают назад эти все захваты. И передают законным владельцам, то есть канонической церкви. И сегодня этим законопроектом, если он будет принят, эти рейдерские захваты будут узаконены. Вы представляете, что начнется в Украине после этого? Верующие же не будут отдавать эти храмы!" – заявил нардеп Украины Вадим Новинский.

Не будут, потому что хорошо понимают: новые владельцы, не церемонясь, растопчут всё, что сегодня свято. Киевский патриархат, в отличие от Московского, допускает, к примеру, вольный перевод Священного писания, придумывание новых икон, молитвы за упокой живого врага. Кстати, врагов раскольники определяют очень точно - это для них все русские. Каноническая украинская церковь, наоборот, всегда призывала к примирению. Она вообще сегодня - одна из немногих оставшихся скреп, соединяющих не только Москву и Киев, но и саму Украину, которая, как известно, давно трещит по швам.

"Последнее законодательство, о котором идет речь, направлено на то, чтобы лишить Украинскую православную церковь ее миротворческого потенциала, ее способности к умиротворению людей, оказавшихся по разные стороны противостояния", - сказал заместитель представителя отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Интерес лоббистов и их заказчиков, конечно, не только идеологический и духовный, но и очень даже материальный. Сейчас Московский патриархат на Украине насчитывает 45 епархий, свыше 12 тысяч приходов, три лавры и почти две сотни монастырей. Это десятки тысяч зданий - с роскошной утварью, богатыми иконостасами, уникальными образами. В деньгах - космические суммы. На них и положили глаз раскольники во главе с митрополитом Филаретом, некогда объявившим себя "патриархом Киевским и всея Руси-Украины". В РПЦ, частью которой с правами широкой автономии и является УПЦ Московского патриархата, законопроекты, конечно осудили. С призывом повлиять на киевские власти к европейским лидерам, председателю ООН и Папе Римскому накануне обратился Патриарх Кирилл. А в четверг его поддержал Всемирный совет церквей:

"Всемирный Совет Церквей считает, что принятие вышеупомянутых законопроектов поставит под угрозу принцип свободы вероисповедания и равенства всех Церквей и религиозных общин на Украине и может вызвать новую волну напряженности в украинском обществе. Мы призываем к тому, чтобы законопроекты были отозваны".

Народные избранники Украины рассмотрение законов в итоге отложили. Не до того было: у них сегодня - важный праздник, день вышиванки. Все как один на работу пришли в национальных костюмах. О наделавших так много шуму документах говорили мало и не слишком охотно.

В ближайшее время Рада будет голосовать за крайне непопулярные реформы - например, за повышение пенсионного возраста или за снятие моратория на вырубку и продажу леса-кругляка в виде сырья, то есть за бесценок. Все это на фоне роста тарифов, подорожания бензина, лекарств, хлеба. В такой ситуации угроза уничтожения главной конфессии страны - прекрасный повод отвлечь внимание. Пока украинцы будут стоять на защите своих приходов, власть под шумок проведет через парламент пакет законов, из-за которых народ обнищает еще больше.

Ольга Оксенич, Артем Рассказихин, "ТВ Центр".