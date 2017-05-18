В Бари готовятся к отправке мощей Николая Чудотворца в Москву

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В итальянском городе Бари готовятся к отправке в Москву мощей Николая Чудотворца. Святыня прибудет в Россию впервые. Верующие смогут поклониться ей по 12 июля в Храме Христа Спасителя. Это историческое событие для православных христиан стало возможным благодаря договоренности, достигнутой на встрече Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Железные ворота здесь приоткрывают только один раз в неделю. Утро четверга. В католической базилике итальянского Бари – православный молебен. Десятки верующих спешат поклониться одной из величайших христианских святынь - мощам Николая Чудотворца, передает "ТВ Центр".

Архиепископ Мир Ликийских, святой Николай в православной традиции, покровитель путников и моряков, исцелявший болезни и помогавший бедным. В католичестве жизнеописание Николая даже легло в основу образа любимого рождественского волшебника Санта-Клауса. Святой Николай, говорят священники, и сейчас продолжает творить чудеса. Герметичный саркофаг каждый месяц наполняется миром. Его плиту не сдвигали с места вот уже 930 лет. С момента обретения мощи никогда не покидали пределов крипты. И вот теперь впервые будут доставлены в Россию.

Событие для православных верующих - историческое. Переговоры велись не один век. Но католическая церковь - а раскол православной и католической церквей, кстати, официально оформили тоже в Бари - всегда отвечала отказом

В Италию мощи Святителя Николая были доставлены в 1087 году. Барийские моряки, если верить истории, просто выкрали их из храма в Мирах. И очень боялись, что могут точно так же лишиться. А потому указом папы Римского для хранения построили не просто базилику. В буквальном смысле крепость. И никогда не отделяли даже маленькой частицы реликвии.

Договориться об отправке святыни в Россию удалось в 2016 году. На встрече папы Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Кубе. После этого лучшие итальянские ученые под присмотром священнослужителей провели в буквальном смысле хирургическую операцию.

Российские мастера тоже проделали ювелирную работу. Для безопасной доставки святыни создали специальный ковчег. Делегация священнослужителей привезет его в Бари утром 20 мая.

Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца прибудет в Москву в воскресенье вечером. В Храме Христа Спасителя его будет встречать Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А 13 июля ковчег перевезут в Александро-Невскую лавру Санкт-Петербурга, где он пробудет еще две недели.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Италия, Бари.