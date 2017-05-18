Сборная России вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

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Российская сборная вышла в полуфинал ЧМ по хоккею, обыграв команду Чехии. Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе россиян отличились Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин.

Сборная России обыграла команду Чехии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею со счетом 3:0, передает TVC.ru. Встреча проходила на стадионе "АккорХотелс Арена" в Париже.

В составе российской сборной шайбы забрасывали Дмитрий Орлов (9 минута), Никита Кучеров (14 минута) и Артемий Панарин (54 минута).

Полуфиналы турнира состоятся 20 мая в Кельне. В одном из них наша команда сыграет с победителем пары Канада – Германия.