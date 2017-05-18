За три дня "явка" на голосование по реновации составила 19%

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Собственники 19% квартир приняли участие в голосовании по проекту программы реновации в Москве, сообщил журналистам председатель Общественной палаты (ОП) столицы Константин Ремчуков.

Явка на голосование по вопросу реновации в Москве составила 19% за три дня. "Хотим рассказать вам о первых результатах, которые мы получили по итогам голосования в течение трех дней на этой неделе. С результатами, связанными с подсчетом голосов верифицированных голосующих. Итак, голосование, как вы знаете, ведется по трем направлениям: с помощью портала "Активный гражданин", МФЦ и собрания собственников - последних, как я понимаю, пока не было. 4 тыс. 546 домов включены в перечень для голосования. В каких-то домах проголосовали 8%, в каких-то - 11%, самая высокая активность - 54% квартир. А в среднем, если учитывать все квартиры, то за три дня голосования 19% квартир приняли участие", - сказал председатель Общественной палаты (ОП) столицы Константин Ремчуков.

При этом в 4 тысячах 127 домах "за" включение в проект программы реновации проголосовали более двух третей квартир из числа проголосовавших. В 214 домах поддержали участие в программе менее 50% от числа проголосовавших квартир. В 39 домах не проголосовал ни один из собственников.

Также известно, что из более чем 64 тыс. квартир, собственники которых участвовали в голосовании, верифицированы данные по 60 тыс. 259 квартирам.

В столице 15 мая стартовало голосование жителей пятиэтажных домов о включении в проект программы реновации, которое продлится до 15 июня 2017 года.

Проголосовать можно на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы" независимо от места жительства. При желании собственники помещений в пятиэтажке могут провести общее собрание для принятия решения об участии либо неучастии своего дома в программе реновации. Выбор формы голосования ("Активный гражданин", "Мои документы" или общее собрание) остается за жителями.