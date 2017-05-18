Собянин подписал городской закон для защиты прав москвичей при реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал городской закон о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав при реновации в столице. Документ размещен на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Согласно закону, в программу реновации войдут только те дома первого периода индустриального домостроения (пятиэтажки) и аналогичные по конструктивным характеристикам дома, в которых большинство собственников и нанимателей квартир поддержат включение дома в программу. Решение принимается двумя третями голосов собственников и нанимателей.

Собственники и наниматели квартир вправе провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы на любой стадии формирования и реализации программы реновации.

Жители пятиэтажек, сносимых в рамках программы, обеспечиваются равнозначными квартирами в домах-новостройках. Отмечается, что количество комнат в этих домах должно быть не менее чем в старой квартире в пятиэтажке, жилая площадь - не менее жилой площади в старой квартире, общая площадь - больше, чем в старой квартире за счет более просторных помещений общего пользования (кухня, прихожая, коридор, ванная и туалет).

Также, собственники квартир в сносимых домах, при желании вместо равнозначной квартиры могут получить равноценную (равную по рыночной стоимости) квартиру, либо соответствующую денежную компенсацию. Также в закон включена норма, согласно которой собственники нежилых помещений в сносимых пятиэтажках смогут получить возмещение рыночной стоимости своей недвижимости.

Согласно документу, собственникам квартир в сносимых пятиэтажках новые квартиры предоставляются бесплатно и в собственность. Владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать - получить новую квартиру бесплатно в собственность или сохранить социальный наем.

Равнозначные квартиры будут предоставляться с улучшенной отделкой и будут пригодны для проживания без проведения дополнительных ремонтных или отделочных работ. Также закон гарантирует предоставление жителям сносимых пятиэтажек равнозначных квартир в том же районе, включая районы Центрального административного округа. "Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО, в которых равнозначная квартира может быть предоставлена в пределах административного округа. По факту, с учетом волнового переселения в большинстве случаев новые квартиры будут предоставляться в том же квартале, в шаговой доступности от старых домов", - говорится в документе.

Также в законе прописана норма, согласно которой в рамках программы реновации очередникам будут предоставлены вне очереди новые квартиры с одновременным улучшением жилищных условий по нормам предоставления жилой площади в зависимости от состава семьи. Двух переездов не потребуется.

С момента утверждения программы реновации жители многоквартирных домов, включенных в программу реновации, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт. Помимо этого, закон гарантирует право жителей, переселяемых в рамках программы реновации, на создание комфортной городской среды и высокое качество домов-новостроек. "В этих целях правительство Москвы утвердит требования: к формированию полноценной сети улиц и дорог, а также к организации парковочного пространства, к формированию тротуаров, обеспечивающих комфортное передвижение пешеходов, включая маломобильных граждан, к организации дворовых и внутриквартальных озелененных территорий с установкой детских и спортивных площадок и площадок для отдыха, к обеспечению жителей объектами социальной инфраструктуры в шаговой доступности", - говорится в законе.

Основные требования к домам, возводимым в рамках программы реновации, будут включать: строительство из монолита и современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью; вариативность планировки квартир и возможность проведения перепланировки; остекление балконов и лоджий, наличие специальных корзин для установки кондиционера; размещение входов в жилую часть преимущественно со стороны двора, а в помещения общественного назначения - только со стороны улицы; минимизированный перепад между уровнем входа в подъезд и уровнем пола входного вестибюля, единый уровень пола вестибюля и лифтовых холлов, что обеспечит доступность дома для маломобильных групп населения.

Кроме того, правительство Москвы окажет помощь в переезде в новые квартиры ветеранам, одиноким и одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и другим льготным категориям граждан.