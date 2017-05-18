В Чечне при разминировании погибли двое саперов

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Двое саперов погибли при попытке разминировать боеприпас, обнаруженный в Шатойском районе Чеченской республики. Еще один военнослужащий пострадал. Он был оперативно доставлен в госпиталь.

В Шатойском районе Чеченской республики обнаружен боеприпас. При попытке его разминировать, произошла детонация. В результате погибли двое саперов, передает "Интерфакс".

В пресс-службе Южного военного округа отметили, что погибшими были военнослужащие-контрактники. Кроме того, еще один человек пострадал. Он был оперативно доставлен в госпиталь.

На месте происшествия работает комиссия ЮВО.