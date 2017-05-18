Патрушев рассказал об общих целях России и НАТО

Теги: Политика нато совбез

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что у нашей страны и НАТО есть "целый ряд общих вызовов и угроз". По его словам, именно на противодействии им необходимо сосредоточиться. При этом он отметил, что Россия принимает меры в связи с усилением потенциала стран альянса у российских границ.

Россия готова сотрудничать с НАТО при условии взаимной озабоченности в сфере безопасности. об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, передает "Российская Газета".

"У нас и НАТО целый ряд общих вызовов и угроз, на противодействии которым следует сосредоточиться. И делать это нужно совместными усилиями", - сказал Патрушев.

По мнению секретаря Совбеза, единственный выход кроется в переходе к планомерной и последовательной работе, основанной на учете озабоченностей друг друга в сфере безопасности.

Вместе с тем, Патрушев отметил, что Россия принимает меры в связи с усилением потенциала НАТО у границ нашей страны. "Россия же вынуждена принимать ответные меры военно-политического и иного характера, связанные в том числе с повышением боевых возможностей Вооруженных сил", - сказал секретарь Совбеза.

Патрушев добавил, что Россия анализирует происходящие изменения в деятельности НАТО и отдельных стран альянса. "Некоторые из них в ускоренном порядке приступили к оснащению своих вооруженных сил современным высокоточным оружием, мотивируя это необходимостью принятия срочных мер по сдерживанию России на восточном фланге НАТО", - подчеркнул он.

Говоря об отношениях с США, Патрушев отметил, что, несмотря на все возникающие трудности, Россия продолжает поиск точек соприкосновения. "Вне зависимости от того, кто является президентом США, и от текущей конъюнктуры в американской внутренней политике, необходимо помнить, что наши страны - как крупнейшие ядерные державы - несут особую ответственность в сфере обеспечения международной безопасности. Это накладывает на нас серьезные обязательства не только перед нашими народами, но и перед всем миром", - заявил Патрушев.

Читайте также:

Президент Молдавии: наша страна категорически не приемлет НАТО

Меркель призвала НАТО не обрывать нить диалога с Россией