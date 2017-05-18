Лавров советской шуткой ответил на слухи о "секретах" Трампа

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Сергей Лавров прокомментировал сообщения зарубежных СМИ о секретной информации, якобы переданной ему во время встречи с Дональдом Трампом. Глава МИД России ответил на эту информацию известной советской шуткой. Ранее Владимир Путин назвал эти сообщения СМИ политической шизофренией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров советской шуткой ответил на сообщения зарубежных СМИ о секретной информации, якобы переданной ему во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал Russia Today.

"Тогда в Советском Союзе шутили, что есть газета "Правда", в которой нет известий, и есть газета "Известия", в которой нет правды", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Кипра Иоаннисом Касулидисом, передает "Росбалт".

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал публикации в СМИ о передаче американским лидером Лаврову секретных данных. Он назвал эти сообщения политической шизофренией.

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