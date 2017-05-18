19:10, 18 мая 2017

В центре Нью-Йорка автомобиль врезался в толпу

Теги:  автомобиль  нью-йорк  Происшествие

​Не менее 10 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Нью-Йорке. Это произошло на центральной площади города Таймс-сквер.

На центральной площади Нью-Йорка Таймс-сквер автомобиль на полной скорости врезался в толпу. В результате пострадали не менее десяти человек, передает ТАСС.

Сейчас полиция города перекрыла район, в котором произошел инцидент.

 

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