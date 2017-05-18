В центре Нью-Йорка автомобиль врезался в толпу
Теги: автомобиль нью-йорк Происшествие
Не менее 10 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Нью-Йорке. Это произошло на центральной площади города Таймс-сквер.
На центральной площади Нью-Йорка Таймс-сквер автомобиль на полной скорости врезался в толпу. В результате пострадали не менее десяти человек, передает ТАСС.
There are multiple injuries after a car jumped the sidewalk in Times Square. Warning this video is graphic. pic.twitter.com/iPn8rp5LtJ— Shayna Estulin (@ShaynaEstulin12) 18 мая 2017 г.
Сейчас полиция города перекрыла район, в котором произошел инцидент.
What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr— gb (@gb__) 18 мая 2017 г.