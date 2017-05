В Нью-Йорке ввели режим ЧП после наезда автомобиля на прохожих

В четверг автомобиль на большой скорости врезался в пешеходов на центральной площади Нью-Йорка Таймс-сквер. В результате инцидента погиб один человек, еще 13 пострадали, передает "Интерфакс".

Полиция оцепила место происшествия. Как рассказал один из очевидцев, действия водителя были намеренными. Между тем полиция пока не квалифицирует наезд на пешеходов как теракт. Власти Нью-Йорка уже ввели в городе режим чрезвычайного положения.

There are multiple injuries after a car jumped the sidewalk in Times Square. Warning this video is graphic. pic.twitter.com/iPn8rp5LtJ