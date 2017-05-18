ВВС США уничтожили автоколонну с бойцами армии Сирии

Теги: сша Сирийский конфликт коалиция

Самолеты ВВС США атаковали автоколонну проправительственного ополчения в Сирии. В результате она была полностью уничтожена. В ее составе находились военнослужащие сирийской правительственной армии, а также бойцы добровольческого формирования, которые пользуются поддержкой Ирана.

В Сирии уничтожена автоколонна проправительственного ополчения. Это произошло в результате атаки авиации США, передает Reuters.

Как рассказал американский официальный источник, удар был нанесен возле города Эт-Танф на юге Сирии у границы с Иорданией. Причиной якобы стало решение автоколонны добровольческого отряда, воюющей на стороне Дамаска, выступить против вооруженной группировки, которую поддерживают США. Авиаудар последовал за предупредительными выстрелами, которые эффекта не возымели.

Между тем, представитель сирийской оппозиции заявил, что в составе автоколонны, направлявшейся на сирийскую базу, расположенную в этом районе, находились военнослужащие сирийской правительственной армии. Также там были бойцы добровольческого формирования, пользующегося поддержкой Ирана.

В администрации президента США подчеркнули, что пока не могут точно сказать, пострадали ли военнослужащие сирийской армии в результате удара, передает ТАСС.