Установлена личность наехавшего на толпу в Нью-Йорке водителя

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Наезд на толпу пешеходов в центре Нью-Йорка совершил бывший военнослужащий ВМС США Ричард Рохас. В настоящее время он задержан правоохранительными органами. По последним данным, в результате происшествия одна женщина погибла и еще 23 человека пострадали.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что наезд на толпу пешеходов на Таймс-сквер совершил бывший военнослужащий ВМС США, который в настоящее время задержан. Об этом сообщает Reuters. Его зовут Ричард Рохас и он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде в 2008 и 2015 годах.

По словам мэра города, по последним данным, в результате происшествия одна женщина погибла и еще 23 человека пострадали. Де Блазио также отметил, что пока нет никаких свидетельств о том, что этот инцидент является терактом.

Ранее сообщалось, что в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер автомобиль на большой скорости врезался в толпу пешеходов. По свидетельствам очевидцев, водитель намеренно направил машину на людей. В городе введено чрезвычайное положение. Место происшествия оцеплено полицией. Власти Нью-Йорка уже ввели в городе режим чрезвычайного положения.

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