Мадуро рассказал Путину о мерах по урегулированию кризиса в Венесуэле

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Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили в четверг по телефону актуальные вопросы российско-венесуэльского стратегического партнерства. Кроме того, Мадуро рассказал российскому лидеру о мерах по урегулированию кризиса в Венесуэле.

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили в четверг по телефону ситуацию на мировом рынке нефти. В том числе в контексте выполнения договоренностей между странами-членами ОПЕК и не входящими в эту организацию государствами по корректировке объемов добычи углеводородов, передает "ТВ Центр".

Были рассмотрены также вопросы российско-венесуэльского стратегического партнерства, реализации взаимовыгодных проектов в различных областях. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Николас Мадуро проинформировал Владимира Путина о внутриполитической ситуации в Венесуэле и о мерах по урегулированию кризиса.

Президент России пожелал правительству Венесуэлы успехов в усилиях по нормализации обстановки в стране, подчеркнув важность решения возникающих проблем в рамках правового поля.