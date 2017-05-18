Москва предупредила Оттаву о последствиях канадского "акта Магнитского"

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Россия считает откровенно недружественным шагом решение Оттавы поддержать канадскую версию американского "акта Магнитского". В Москве отметили, что одобрение в Канаде этого закона нанесет ущерб отношениям с Россией. В результате, в проигрыше окажется сама Канада, заявили в российском МИД.

В МИД России прокомментировали поддержку со стороны Оттавы канадской версии американского "закона имени Магнитского", которая может быть рассмотрена в парламенте страны.

"Вынуждены предупредить официальную Оттаву, что считаем активную поддержку ею канадской версии американского "закона имени Сергея Магнитского", в котором России пытаются предъявлять надуманные правозащитные претензии, очередным откровенно недружественным шагом. В случае одобрения Парламентом Канады данного санкционного законодательного акта отношениям между нашими странами, и без того переживающим не лучшие времена, будет нанесен ощутимый ущерб", - отметили на Смоленской площади.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве считают, что сама Канада из-за этого окажется в проигрыше. В Москве уверены, что канадские власти, "идя на поводу у ангажированных деятелей типа британского финансового мошенника Уильяма Браудера, вместо развития взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в экономической сфере и освоении Арктики, предпочитают самоизолироваться от России".

"В Оттаве, конечно, вольны поступать, как им вздумается, но это недальновидная политика", - говорится в заявлении МИД России.

Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что правительство страны поддерживает принятие канадской версии американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского". До этого в ходе предвыборной парламентской кампании 2015 года Фриланд пообещала избирателям, что Либеральная партия, членом которой она является, приложит все силы, чтобы принять канадскую версию "Акта Магнитского", передает ТАСС. Она неоднократно высказывала свою жесткую позицию по поводу присоединения Крыма к России.

В 2012 году власти США приняли так называемый "акт Магнитского". Он предусматривает использование санкций против должностных лиц России, которых Вашингтон считает виновными в нарушении прав человека. Россия со свой стороны неоднократно призывала США не политизировать это дело.