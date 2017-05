Челси Мэннинг опубликовала первое фото после смены пола

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг опубликовала первую фотографию после освобождения из тюрьмы. Она выложила ее на своей странице в Twitter. Во время пребывания в тюрьме она пережила операцию по смене пола.

Okay, so here I am everyone!! =Phttps://t.co/NuyZlcWfd9#HelloWorld pic.twitter.com/gKsMFTYukO