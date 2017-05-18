Челси Мэннинг опубликовала первое фото после смены пола

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Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг выложила в интернете первую фотографию после освобождения из тюрьмы. Она провела за решеткой семь лет из своего 35-летнего срока. Во время пребывания в тюрьме Мэннинг пережила операцию по смене пола.

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг опубликовала первую фотографию после освобождения из тюрьмы. Она выложила ее на своей странице в Twitter. Во время пребывания в тюрьме она пережила операцию по смене пола.

Накануне Мэннинг была досрочно освобождена из тюрьмы, где она провела в заключении семь лет из своего 35-летнего срока. Приговор информатору WikiLeaks был смягчен в январе 2017 года президентом США Бараком Обамой.

До 2013 года Челси была мужчиной. Ее звали Брэдли. Мэннинг ответственен за утечку 700 тысяч секретных документов Пентагона, в том числе записей расстрела американскими военными с вертолета мирных иракцев. На следующий день после вынесения ему приговора за кражу и передачу WikiLeaks секретной информации Брэдли заявил, что с детства чувствовал себя женщиной, и хочет ей стать.

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