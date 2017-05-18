Президент Бразилии отказался от отставки после скандала с подкупом

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Президент Бразилии Мишел Темер не собирается уходить в отставку, несмотря на обнародованную аудиозапись, указывающую на его попытку заключить сделку с бывшим спикером нижней палаты Эдуардо Куньей. Глава государства намерен в Федеральном верховном суде доказать, что не имеет никакого отношения к "упомянутым фактам".

Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что не уйдет в отставку из-за скандала, который разгорелся вокруг записи его разговора. Такое заявление он сделал в ходе выступления во Дворце Планалту, который является его рабочей резиденцией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он намерен в Федеральном верховном суде доказать, что не имеет никакого отношения к "упомянутым фактам". "Я требую всеобъемлющего расследования, которое прояснит ситуацию бразильскому народу. Мне нечего скрывать", - подчеркнул он.

Ранее в Бразилии была обнародована аудиозапись якобы переговоров Темера о заключении сделки с бывшим спикером нижней палаты Эдуардо Куньей, которого называют инициатором отставки экс-главы государства Дилмы Руссефф. Плёнка была передана в Федеральный верховный суд.

В результате бразильские депутаты призвали к импичменту действующего президента. Отставки потребовали и сотни демонстрантов, собравшиеся возле рабочей резиденции главы государства. Они также призвали к проведению досрочных президентских выборов.