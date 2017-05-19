Россия ограничила поставки сыра и масла из Белоруссии
Теги: Экономика продукты запрет россия россельхознадзор
Россельхознадзор ограничил поставки молочной продукции с ряда белорусских предприятий. Запрет коснулся поставок в Россию сухого молока, сыра, масла и сухой молочной сыворотки.
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию сухого молока, сыра и масла с нескольких белорусских предприятий. В продуктах нашли остатки антибиотиков.
Ограничения коснутся следующих предприятий: Кобринский маслодельно-сыродельный завод, Молодечненский молочной комбинат, ОАО "Молочная компания Новогрудские дары", Пружанский молочный и Слуцкий сыродельный комбинат. Кроме того, временно ограничены поставки сухой молочной сыворотки от изготовителя ОАО "Бабушкина крынка".
Читайте также:
Белоруссии дали самостоятельно распоряжаться российской нефтью
Лукашенко подписал таможенный кодекс ЕврАзЭС