Россия ограничила поставки сыра и масла из Белоруссии

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Россельхознадзор ограничил поставки молочной продукции с ряда белорусских предприятий. Запрет коснулся поставок ​в Россию сухого молока, сыра, масла и сухой молочной сыворотки.

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию сухого молока, сыра и масла с нескольких белорусских предприятий. В продуктах нашли остатки антибиотиков.

Ограничения коснутся следующих предприятий: Кобринский маслодельно-сыродельный завод, Молодечненский молочной комбинат, ОАО "Молочная компания Новогрудские дары", Пружанский молочный и Слуцкий сыродельный комбинат. Кроме того, временно ограничены поставки сухой молочной сыворотки от изготовителя ОАО "Бабушкина крынка".

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