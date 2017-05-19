Полиция разогнала слезоточивым газом демонстрантов в Афинах

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Полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста в центре Афин. Люди вышли на улицы из-за новых мер жесткой экономии.

Беспорядками и столкновениями с полицией завершились массовая акция профсоюзов в столице Греции. Она была направлена против проводимой властями политики "затягивания поясов", передает "ТВ Центр".

Митингующие забрасывали стражей порядка камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ силовики применили слезоточивый газ. Двое протестующих были задержаны, еще один арестован. Тысячи человек накануне собрались на митинг у здания национального парламента, где депутаты должны были принять новый законопроект о мерах жесткой экономии.

Он предусматривает сокращение зарплат, пенсий и пособий, а также повышение налогов. Таких ограничений потребовали европейские кредиторы для получения Грецией очередного транша. Несмотря на массовые протесты населения, депутаты большинством голосов приняли документ.