В Венесуэле броневик насмерть задавил участника протестов

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В Венесуэле продолжаются акции протеста. Накануне в ходе митингов погиб еще один человек — студента-медика, который оказывал помощь протестующим, сбил бронированный автомобиль.

В Венесуэле в ходе очередных столкновений демонстрантов и полиции пострадали свыше 50 человек. По данным властей, все раненые были экстренно госпитализированы в местные больницы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В столице страны Каракасе на улицах появились баррикады. В центре города нацгвардия применила слезоточивый газ против манифестантов. Силы безопасности не дали толпе подойти к зданию МВД, где протестующие собирались потребовать прекратить разгоны акций.

Ранее в городе Маракайбо был убит 24-летний студент-медик. Они оказывал помощь протестующим, пострадавшим от распылённого газа, когда на него наехал бронированный автомобиль.

Антиправительственные демонстрации в Венесуэле не прекращаются уже больше месяца. За время беспорядков погибли 46 участников акций, более тысячи пострадали.