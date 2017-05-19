В Иране начались президентские выборы

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В Иране в пятницу открылись более 60 тысячи избирательных участков - в стране проходят выборы президента. Основным претендентом на победу считается действующий глава государства Хасан Роухани.

В пятницу в Иране пройдут президентские выборы. Около 56,5 миллиона избирателей определят главу государства на ближайшие четыре года, сообщает "ТВ Центр".

В бюллетенях имена четырех кандидатов. Среди них фаворитами считаются нынешний президент Ирана Хасан Роухани и бывший генпрокурор Эбрахим Раиси. Как отмечают эксперты, эта предвыборная компания остро обозначила противоборство двух политических лагерей - реформаторов, к которым относится Роухани, и консерваторов.

Для победы одному из кандидатов уже в первом туре необходимо набрать более 50% голосов. Как показывает современная история Ирана, действующий президент имеет определенное преимущество перед другими соперниками.