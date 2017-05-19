В пяти районах Тюменской области объявлен режим ЧС из-за паводка

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Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка объявлен уже в пяти районах Тюменской области. Неблагоприятная ситуация складывается и в других регионах России.

В России начинается вторая волна паводка, ее ждут в Туве и на Алтае. В Кировской и Омской областях действует режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В Тюменской он введен уже в пятом районе. В Вагайске, куда может придти большая вода, спасатели дополнительно укрепили и подняли дамбу на один метр. В южных районах области, где отмечен спад весеннего половодья, специалисты МЧС ликвидируют последствия подтоплений. Помогают расчищать дворовые территории и просушивать дома. В одном из поселков, где поток перекрыл дорогу, налажена переправа. Врачи отряда "Центроспас" организовали профилактические рейды в труднодоступные населенные пункты. Жителям оказывают необходимую медицинскую помощь.