Минобороны опубликовало панорамное видео репетиции Парада Победы

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Минобороны России опубликовало на своем официальном сайте видеозапись генеральной репетиции Парада Победы на Красной площади 7 мая в формате 360 градусов. Благодаря использованию сферической съемки, во время просмотра ролика можно самостоятельно менять направление камеры, создавая эффект присутствия.

Видео генеральной репетиции Парада Победы на Красной площади в Москве в формате 360 градусов опубликовано на сайте Минобороны.

Видео было снято 7 мая 2017 года во время генеральной репетиции Парада Победы в Москве. В отличие от парада, прошедшего 9 мая, в репетиции была задействована авиация, участие которой в День Победы было отменено из-за непогоды.

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