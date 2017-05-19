Наехавший на толпу водитель в Нью-Йорке "слышал голоса"

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Водитель автомобиля, въехавший накануне в толпу в Нью-Йорке, "слышал голоса" и думал, что умирает. Тест на алкоголь дал отрицательный результат, сейчас его проверяют на наркотики. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции, а его друзья рассказали, что после окончания военной службы его поведение стало странным.

Бывший военнослужащий ВМС США Рикардо Рохас, въехавший накануне в толпу в Нью-Йорке, во время допроса признался, что "слышал голоса" и ждал смерти, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Экспертиза не обнаружила в крови 26-летнего Рохаса алкоголь, сейчас ожидается его тест на наркотическое опьянение.

По словам правоохранительных органов, Рохас уже попадал в поле зрения полиции. На прошлой неделе его задержали за угрозы ножом нотариусу. А по словам друзей водителя, после службы в армии его поведение очень изменилось.

Ранее сообщалось, что в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер автомобиль Honda на большой скорости наехал на толпу пешеходов. В результате ДТП погиб человек, пострадали 22 человека. По данным полиции, за рулем находился бывший военнослужащий ВМС США, житель Бронкса Ричард Рохас. Власти города заявляют, что не рассматривают инцидент как теракт.

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