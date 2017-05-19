В Пентагоне не исключили жертв в результате авиаудара в Сирии

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В США не исключили, что в результате удара коалиции по проправительственным силам в Сирии есть жертвы. Как сообщил официальный представитель американского Центрального командования, полной оценки потерь к настоящему моменту нет, число жертв выясняется.

В США не исключили, что в результате удара коалиции по проправительственным силам в Сирии есть жертвы. Об этом сообщил агентству "РИА Новости" официальный представитель Центрального командования США Джош Джейкс.

"Я полагаю, что жертвы есть. Но я у меня нет полной оценки потерь в результате удара на данный момент. Мы все еще выясняем это", - сказал он.

Накануне стало известно, что возглавляемая США коалиция атаковала автоколонну проправительственного ополчения в Сирии, в результате чего она была полностью уничтожена. В коалиции это решение объяснили угрозой партнерским силам США со стороны ополчения. В официальном заявлении говорится, что "эти меры были приняты после того, как стало очевидно, что попытки России отговорить сирийские проправительственные силы от движения на юг в направлении на Ат-Танф были неудачными".

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