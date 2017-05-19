В США при пожаре на конференции Google пострадали три человека

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Пожар произошел на ежегодной конференции компании Google в Калифорнии. Три человека получили ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Пожар произошел на ежегодной конференции компании Google в Калифорнии. В результате инцидента ранения получили три человека, пишет The Washington Post.

В заявлении Google говорится, что "небольшое возгорание" произошло на кухне здания в городе Маунтин-Вью, где проходило мероприятие. Никто из участников конференции не пострадал, травмы получили сотрудники из числа обслуживающего персонала.

По данным представителя пожарной службы Маунтин-Вью, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

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